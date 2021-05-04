В Кемском районе устроят заезд по бездорожью

Водителей внедорожников и квадроциклов приглашают прокатиться по суровому бездорожью на севере Карелии.

29 мая на территории песчаного карьера вблизи поселка Кривой Порог пройдет джип-триал «Кемские Дебри «Голубые Дали».

В этом году помимо автомобильных категорий «Серия» и «Спорт» появилась категория ATV - специально для владельцев квадроциклов. Официальное открытие соревнований и жеребьевка участников запланированы на 12:00. Открыта предварительная регистрация участников. Положение о соревнованиях – здесь.

На территории соревнований подготовлены зоны для отдыха гостей и участников, будут работать зоны по организации питания. Гостей просят не забывать про санитарные требования и средства индивидуальной защиты. (фото motor.ru, vk.com)