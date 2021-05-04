Олимпийской чемпионке Ларисе Лазутиной вручили орден «Сампо»

Глава региона вручил орден «Сампо» 55-летней советской и российской лыжнице Ларисе Лазутиной.

«Пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Герой Российской Федерации – у нашей землячки из Кондопоги действительно выдающиеся заслуги! Она прославила нашу Карелию и стала примером для многих девчонок и мальчишек, занимающихся лыжами и мечтающих о больших победах»,

- написал Артур Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте».

Глава республики договорился с Лазутиной о совместной работе по развитию спорта в Карелии, в том числе по созданию Центра зимних видов спорта в Петрозаводске.

Лариса Лазутина (урожденная Птицына) родилась 1 июня 1965 в Кондопоге. Занималась лыжным спортом с 11 лет в кондопожской ДЮСШ (первые тренеры — Л. В. Мельникова, Л. В. Яковлева, Ю. А. Яковлев). В студенчестве добивается первых серьезных успехов. В 1984 году вошла в состав сборной СССР по лыжным гонкам. Тренером лыжницы в тот момент стал Николай Лопухов. Олимпийский сезон 2002 года стал завершающим и одновременно скандально-резонансным для лыжницы. Лазутина готовилась к Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. На старте соревнований она выиграла две серебряные медали после выигранной золотой медали в марафоне на 30 км классикой была уличена в применении допинга. МОК был вынужден забрать у Лазутиной золотую медаль. Лазутина была отстранена от Игр на 2 года решением Международного спортивного арбитражного суда. 29 июня 2003 года на заседании Международного олимпийского комитета в Праге было принято решение о дисквалификации и об аннулировании всех спортивных результатов Лазутиной в международных соревнованиях после декабря 2001 года.(фото vk.com)