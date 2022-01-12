Температура воздуха в Карелии сегодня начнет повышаться

Сегодня, 12 января, в Петрозаводске ожидается малооблачная погода. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -15, -17°C. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой снег, днем слабая метель. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -9, -14°C, на севере -2, -7°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2-12, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -8-15, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -5-13, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Nissor