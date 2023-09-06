Температура воздуха сегодня не превысит отметку в 20 градусов

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха +12,+14, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами гроза. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый, сильный. Температура воздуха +12, +17.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце, Пудоже днем +15;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Сегеже днем +14;

В Сортавале днем +17;

В Суоярви днем +13. // фото «Петрозаводск говорит»