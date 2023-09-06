06 сентября 2023, 06:30
Температура воздуха сегодня не превысит отметку в 20 градусов
О погоде в Петрозаводске и Карелии 6 сентября рассказали синоптики
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха +12,+14, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами гроза. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый, сильный. Температура воздуха +12, +17.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце, Пудоже днем +15;
В Кондопоге, Медвежьегорске, Сегеже днем +14;
В Сортавале днем +17;
В Суоярви днем +13. // фото «Петрозаводск говорит»