Сильный ветер надвигается на Карелию

К сильному дождю в Карелии добавится и ветер. Оповещение о погоде появилось в паблике единой дежурно-диспетчерской службы.

Усиление ветра до 17 метров в секунду прогнозируется на юге и в центральных частях республики. Петрозаводска предупреждение тоже касается.

«С 01-04 часов 06.09.2023 г. местами по южным и центральным районам республики Карелия ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-17 м/с»,

- предупреждают в ЕДДС.

Ранее для Карелии до вечера 7 сентября установили желтый уровень погодной опасности из-за дождей. // фото unsplash.com/ Khamkeo Vilaysing