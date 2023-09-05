Желтый уровень опасности объявлен в Карелии из-за сильных дождей

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Карелии. Предупреждение гидрометцентра России о потенциально опасной погоде будет действовать в течение нескольких дней, следует из данных прогностической карты предупреждений для регионов СЗФО.

В отдельных районах республики с пяти часов вечера вторника, 5 сентября, и до пяти часов вечера 7 сентября, прогнозируют сильные дожди.

О непогоде предупредили и в соседних областях. Так в Архангельской области предупреждение вязано с возможными лесными пожарами, порывистым ветром и сильными дождями. В Мурманской области установлены оранжевый уровень погодной опасности из-за риска лесных пожаров. В Ленобласти предупреждают о порывистом ветре. // фото «Петрозаводск говорит»