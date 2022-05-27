Темой планерки в мэрии Петрозаводска станет детский летний отдых

Темой очередной планерки в мэрии Петрозаводска станет летняя детская оздоровительная кампания. Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

По словам градоначальника, кампания рассчитана на 1330 человек. В пришкольных детских лагерях запланированы 27 смен, запись в них уже идет. В каждом лагере детей ждет развлекательная программа и двухразовое питание.

Планерка пройдет в понедельник в мэрии и начнется в 10 утра. Трансляция мероприятия будет вестись в Интернете. Фото: pixabay.com/freestocks-photos