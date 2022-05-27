Запасы корунда в Карелии дают возможность вести исследования

В Институте геологии КарНЦ РАН ведутся исследования корундов Арктической зоны Карелии – рубина и сапфира, кристаллы которого обладают особыми свойствами твердости, окраски и оттенков. На заседании Ученого совета заведующий отделом минерального сырья Института геологии Владимир Щипцов рассказал, что Карелия имеет большое значение в добыче минерала.

«Запасы, связанные с образованиями, значительно истощены, поэтому роль и значение нашей территории крайне важны»,

- отметил ученый.

Он подчеркнул, что речь пока не идет о промышленном использовании месторождений, так как запасы в миллионы тонн не встретить. Сейчас подсчет ведется в каратах. Кроме того, добыча корунда в других регионах продолжает вестись в четвертичных образованиях, что намного дешевле, чем бурить скважины в коренных породах глубиной до нескольких сот метров. С этим связана и слабая изученность минерала в докембрийских образованиях. Тем не менее, его изучение ведется.

Напомним, благодаря высокой твердости минерал широко применяется не только в ювелирном деле. Он используется при создании шлифовальных станков, защитных стекол, деталей часовых механизмов, квантовых генераторов, датчиков перепадов давления. Члены Ученого совета согласились с важностью изучения корундов северной части Карелии и перспектив их практического использования, и единогласно одобрили проводимые институтом работы. Фото: krc.karelia.ru.