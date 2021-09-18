Темнота в центре города рассердила петрозаводчан

Жители Петрозаводска жалуются на отсутствие уличного освещения в центре города. В парке Ямка в вечернее время страшно даже взрослым, пишут читатели паблика «Подслушано в Птз».

«Интересует вопрос, кто в Петрозаводске отвечает за уличное освещение? (или отвечает ли кто-то вообще). Время 20:10 («детское время»), но в парке Ямка, который освещается только фонариками редких прохожих и собак, страшновато даже взрослому!», - пишут горожане.

Напомним, это далеко не первая жалоба горожан на освещение в Ямке. Подобные претензии возникали к мэрии и ранее.

Отметим, несколько лет назад в благоустройство парка по программе «Комфортная городская среда» были вложены большие деньги. Фото источника