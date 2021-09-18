Модный журнал признал Владислава Ларина мужчиной года

Карельский спортсмен Владислав Ларин вошел в число победителей премии «Мужчина года», которую вручает журнал GQ Russia.

Ларин стал победителем в номинации «Спортсмены» наряду с другими олимпийскими чемпионами Токио - Никитой Нагорным, Евгением Рыловым, Максимом Храмцовым и Альбертом Батыргазиевым.

«Российский спорт в последние годы оказался в сложном положении из-за череды скандалов. Изначально казалось, что отсутствие флага и гимна сделает наших олимпийцев в Токио только слабее. Но этот фактор придал атлетам дополнительную мотивацию. В очередной непростой год GQ чествует тех, кто помог нам снова научиться радоваться и верить в российский спорт» , - говорится в заявлении журнала.

Напомним, Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом по тхэквондо 27 июля. На Играх в Токио он выиграл все свои бои с серьезным преимуществом над соперниками. Фото freepng.ru