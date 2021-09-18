Петрозаводск закупит новые троллейбусы на 300 миллионов рублей

Законодательное собрание Карелии выделило Петрозаводску субсидию на социально-экономическое развитие. Город дополнительно получит уже в этом году более миллиарда рублей. Об этом сообщает мэрия карельской столицы.

Отмечается, что 300 миллионов рублей из выделенной суммы пойдут на закупку новых троллейбусов для МУП «Городской транспорт». Сейчас специалисты определяют, сколько троллейбусов удастся приобрести на предоставленные деньги в этом году.

Новый подвижной состав троллейбусного управления позволит возобновить работу маршрута №6 в карельской столице.

Помимо троллейбусов, деньги пойдут на ремонт кровель образовательных учреждений, на обустройство спортивных площадок и футбольных полей на их территории. Также будут закуплены остановочные комплексы, ликвидированы несанкционированные свалки и продолжено благоустройство дворов. Фото мэрии Петрозаводска