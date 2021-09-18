18 сентября 2021, 11:36
Как последний ледник наследил в Карелии?
В Онежском и Ладожском озерах хранится ледниковая вода. Окатанные валуны говорят о силе ледника. Штриховки на «бараньих лбах» – это тоже след ледника
Последний Валдайский ледник ушел с территории будущей Карелии примерно 10 000 лет назад, и природа повсюду хранит его следы. Ледник двигался очень медленно – по 4 миллиметра в год, и это движение захватило около 100 000 лет. Его движение было не строго с севера на юг, а с северо-запада на юго-восток.
Ледник интересен нам как создатель ландшафта нынешней Карелии. Туристы поражаются уникальности нашего края, и гиды объясняют, что архитектором карельского ландшафта был как раз ледник.
Всех удивляют камни Карелии, а ведь сад камней создавал тоже ледник, натаскавший их с побережья Атлантического океана. (Видео)