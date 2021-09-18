Названа явка в Карелии за первый день выборов

В первый день выборов в Карелии проголосовали 66 625 человек. Явка составила 13,1% от числа всех избирателей. Об этом сообщает ЦИК РК.

Всего в списки избирателей в республике включены 508 778 человек.

Напомним, жители Карелии выбирают депутатов Госдумы, Заксобрания РК. Также в регионе проходит ряд выборов муниципального уровня, в частности, выборы в Петрозаводский городской совет.

Голосование на выборах в Карелии организовано с повышенными мерами санитарно-эпидемиологической безопасности. Пришедшим проголосовать жителям при необходимости выдают средства индивидуальной защиты - маски и перчатки, а также одноразовые ручки. При входе на участки проводится термометрия. Также предусмотрены возможности для обработки рук антисептиком и соблюдения социального дистанцирования. По завершении голосования в помещениях проводится дезинфекция, в течение дня проходит санитарная обработка контактных поверхностей. Фото gtrkkursk.ru