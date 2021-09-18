Еще четыре человека умерли от коронавируса в Карелии

За последние сутки в Карелии выявлены 150 новых случаев заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 30 детей. Такую статистику приводит министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Из числа новых инфицированных 39 человек находятся в состоянии средней тяжести, два человека - в тяжелом и один - в крайне тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще четверых человек. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 827. Фото pixabay.com/mohamed_hassan