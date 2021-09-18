В Карелии стартовал второй день выборов

Сегодня в 8 часов утра в Карелии начался второй день выборов. По всей республике открылись 462 избирательных участка, сообщает официальный Интернет-портал РК.

Жители Карелии выбирают депутатов Госдумы, Заксобрания РК. Также в регионе проходит ряд выборов муниципального уровня, в частности, выборы в Петрозаводский городской совет.

Голосование на выборах в Карелии организовано с повышенными мерами санитарно-эпидемиологической безопасности. Пришедшим проголосовать жителям при необходимости выдают средства индивидуальной защиты - маски и перчатки, а также одноразовые ручки. При входе на участки проводится термометрия. Также предусмотрены возможности для обработки рук антисептиком и соблюдения социального дистанцирования. По завершении голосования в помещениях проводится дезинфекция, в течение дня проходит санитарная обработка контактных поверхностей.

Выборы проходят в условиях тотального контроля. В Карелии на выборах работают 243 наблюдателя от кандидатов и 1543 наблюдателя от политических и избирательных объединений. Фото rg.ru