Телеканалы и радио прервут работу в районах Карелии

На неделе с 20 по 26 сентября в Карелии будет пропадать теле- и радиосигнал в ряде населенных пунктов. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.

По данным РТПЦ, 22 сентября с 2 до 5 часов ночи пройдет проверка готовности систем экстренного оповещения населения. Во всех населенных пунктах республики произойдет два кратковременных прерывания телесигнала. Их длительность составит до 30 секунд.

Также в разные дни телевидение и радио временно пропадут в городе Лахденпохья, а также в поселках Деревянка, Деревянное, Салми и Немино-3. График можно посмотреть по ссылке.

Отключение вещания связано с плановыми профилактическими работами, а также с плановыми работами на объектах энергетики. Фото pixabay.com/mojzagrebinfo