Непутевый отец в Карелии бросил пить и вернул сына из приемной семьи

Мужчину в Пряжинском районе ограничили в правах и передали его сына чужим людям. Пока ребенок жил в приемной семье, с отца пытались взыскать алименты, сообщили в УФССП по Карелии.

Однако горе-папаша не хотел работать, вел асоциальный образ жизни, денег на содержание сына не платил. Его неоднократно направляли в Центр занятости населения, вели разъяснительные беседы.

Результата не было. Потом суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов. После этого должник сделал правильные выводы, перестал вести асоциальный образ жизни, начал регулярно платить алименты и наконец трудоустроился.

Это стало основанием для возврата ему ребенка и отмены взыскания алиментов. Мальчик вернулся к отцу. // Фото: Pixabay