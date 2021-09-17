Рядом с поликлиникой № 1 на Древлянке оборудуют освещение

Около поликлиники № 1 на Древлянке продолжают обустраивать освещение. Уже готова кабельная линия, в субботу и воскресенье подрядчик займется заливкой закладных под электроопоры, сообщили в мэрии.

Рядом с медучреждением появятся также парковка для машин и пешеходная дорожка.

Основание для стоянки уже подготовили. Скоро подрядчик начнет асфальтировать площадку. //Фото: источник