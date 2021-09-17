Электричество на нескольких улицах в Петрозаводске отключат

На следующей неделе в Петрозаводске временно приостановят электроснабжение нескольких улиц. Неудобства связаны с плановыми работами на объектах, принадлежащих АО «Прионежская сетевая компания», сообщили в мэрии.

В понедельник, 20 сентября, с 10 до 17 часов от электричества отключат дома, расположенные в районе улиц Птицефабрика и Пайская, а также Рядового проезда.