Электричество на нескольких улицах в Петрозаводске отключат
На следующей неделе в Петрозаводске временно приостановят электроснабжение нескольких улиц. Неудобства связаны с плановыми работами на объектах, принадлежащих АО «Прионежская сетевая компания», сообщили в мэрии.
В понедельник, 20 сентября, с 10 до 17 часов от электричества отключат дома, расположенные в районе улиц Птицефабрика и Пайская, а также Рядового проезда.
В школе №19 не будет света с 10 до 14 часов. Плановое отключение согласовано с администрацией образовательного учреждения. В понедельник для младшеклассников организуют музейный день. Остальные школьники будут заниматься в обычном формате, но без использования технических средств обучения, отметили в городской администрации.
Работы на сетях продолжатся и 22 сентября. В следующую среду с 10 до 14 часов приостановят электроснабжение домов, расположенных в районе улиц Птицефабрика, Уваровская и Старосельгского проезда. // Фото: vyksavkurse.ru