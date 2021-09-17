Дороги Петрозаводска начали готовить к зиме

Подрядчик в Петрозаводске убирает мусор и опавшие листья с проезжей части дорог, газонов, тротуаров и остановок. Работы идут на Кукковке, зареке, Древлянке. В центре города и на Лососинском шоссе выкашивают траву, сообщили в мэрии.

В Октябрьском районе расчищают тротуары, обрезают разросшиеся кроны деревьев. На проезде Энергетиков в Соломенном вывозят порубочные остатки с полосы отвода.

На участке Кемской улицы на Ключевой продолжается установка бортового камня. Автогрейдер на днях профилировал грунтовое покрытие дорог в районе ТИЗ «Усадьба», на Старой Кукковке, продолжает работы на Древлянке.

Кроме того, подрядчик готовится к зимнему содержанию улично-дорожной сети Петрозаводска. Сейчас предприятие завозит противогололедные материалы. // Фото: источник