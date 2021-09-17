«Комета» до Кижей и Сенной Губы будет ходить по новому расписанию

Пассажиров социальных рейсов на судах с подводными крыльями предупредили об изменении времени их отправления. Расписание скорректировали из-за сокращения продолжительности светового дня, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

В Минтрансе республики отметили, что «Комета» будет ходить три раза в неделю, а именно по средам, пятницам и воскресеньям. Расписание с 19 сентября следующее:

- время отправления из г. Петрозаводск переносится на 16 часов 00 минут (причал № 2);

- прибытие в с. Сенная Губа – 17.05, отправление – 17.20;

- прибытие на о. Кижи – 17.35, отправление – 17.50;

- прибытие в г. Петрозаводск – 19.20.

Билеты можно забронировать по телефону: 8 (8142) 33-10-50, звонить нужно с12 до 17 часов. // Фото: источник