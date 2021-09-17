Стало известно, как будем работать и отдыхать в 2022 году

Новогодние праздники продлятся до 9 января. Таким образом, зимой мы сможем отдохнуть 10 дней подряд, начав ещё 31 декабря, которое ранее также было сделано выходным днём.

Также россияне отпразднуют День защитника Отечества в четверг 23 февраля. Международный Женский день выпадает в этом году на вторник, но, поработав перед этим в субботу 5 числа, мы сможем отдохнуть три дня подряд: с 6 по 8 марта.

Майские праздники распределились по календарю следующим образом: сперва выходные будут с 30 апреля по 3 мая, затем — с 7 по 10 мая.

Ещё один трёхдневный блок выходных ждёт нас в июне: поскольку День России выпадет на воскресенье, отдохнём ещё и в понедельник 13 числа.

И последний дополнительных выходной ждёт россиян в ноябре: День народного единства 4 ноября выпал на пятницу. // Фото: Tumisu