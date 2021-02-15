Тематические приложения для получения госуслуг запустят в России

В России появятся мобильные приложения для предоставления госуслуг по разным темам. В настоящее время они проходят тестирование и планируются к запуску. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг – это понятный и современный процесс. Сейчас перед запуском идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов. Речь идет о таких мобильных приложениях, как «Здоровье», «Дом» и «Авто»,

– рассказал Дмитрий Чернышенко.

Приложение «Здоровье» протестируют в трех регионах РФ. Сейчас его тестируют в закрытом режиме.«Дом» проходит тестирование в пилотных домах Московской области. В него войдут услуги голосования собственников жилья, чат между жильцами и управляющей компанией, подача обращений и жалоб на качество выполняемых работ.

Приложение для предоставления госуслуг «Авто» будет доступно в августе 2021 года. С его помощью пользователи смогут оформить европротокол онлайн, загрузить в электронном виде документы на автомобиль, а также использовать другие необходимые функции.

В конце прошлого года Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что новая, более технологически развитая версия портала госуслуг будет запущена в марте 2021 года. В докладе президенту РФ Владимиру Путину Чернышенко отметил, что на портале госуслуг подтвержденные учетные записи имеют 75,5 млн граждан, им было оказано в 2020 году более 175 млн услуг.