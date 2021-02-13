Мужчина попросил застраховать его от несчастной любви

Житель Перми обратился в группу страховых компания «Югория», чтобы купить страховой полис от несчастной любви, сообщает РИА Новости.

Мужчина хотел застраховаться по программе страхования от несчастных случаев и болезней. Однако, потенциальному клиенту пришлось отказать, по причине того, что сегодня у страховщиков нет четкого понимания, что такое «несчастная любовь».

Страхование - сложная отрасль, требующая тонкой настройки. Все без исключения страховые компании взвешенно оценивают риски, тщательно изучают вероятность и частоту наступления страхового случая. Любовь - это та часть нашей жизни, которую сложно оцифровать,

- отметила директор пермского филиала "Югории" Оксана Швецова.

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