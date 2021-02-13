Менее 15 тысяч зараженных COVID-19 выявлены в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус подтвержден у 14 861 человека. Умерли 502 пациента. Вылечились 18 765 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 057 698 раз. Скончались 79 696 человек.

В Москве зафиксировано 67 летальных исходов, в Санкт-Петербурге - 52, в Вологодской области - 7, в Архангельской области - 15, в Ленинградской области - 10, в Мурманской области - 5.

Напомним, в Карелии за последние сутки коронавирус подтвержден у 177 человек.

Фото с сайта yur-gazeta.ru