01 июня 2024, 16:40
Тело второго погибшего рыбака нашли в Карелии
С начала мая продолжались поиски двух рыбаков в Пряжинском районе
Почти месяц продолжались поиски двух пропавших рыбаков на озере Шотозеро в Пряжинском районе. Сегодня спасатели объявили о завершении поисков.
В начале мая поиск был объявлен в группе поискового отряда «Длинный берег». Все это время добровольцы, спасатели и местные жители продолжали работу, родные надеялись на чудо. Сергея Буккиева нашли погибшим 13 мая.
Павла Карконена продолжали искать. 1 июня поисковики сообщили, что тело нашли.
Наша редакция приносит сооболезнования близким погибших. // Фото: паблик "Длинный берег".