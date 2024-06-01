Тело второго погибшего рыбака нашли в Карелии

Почти месяц продолжались поиски двух пропавших рыбаков на озере Шотозеро в Пряжинском районе. Сегодня спасатели объявили о завершении поисков.

В начале мая поиск был объявлен в группе поискового отряда «Длинный берег». Все это время добровольцы, спасатели и местные жители продолжали работу, родные надеялись на чудо. Сергея Буккиева нашли погибшим 13 мая.

Павла Карконена продолжали искать. 1 июня поисковики сообщили, что тело нашли.

Наша редакция приносит сооболезнования близким погибших. // Фото: паблик "Длинный берег".