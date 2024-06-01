Автомобиль сбил лося возле поселка Карелии

В субботу, 1 июня на подъезде к Эссойле автомобиль сбил лося. Все произошло около 15:00.

Как сообщают очевидцы, лось лежит мертвый на дороге, перед сямозерским пляжем. Вокруг него ходят люди, водитель и пассажиры из того самого автомобиля.

Автомобиль, попавший в ДТП с участием животного, поврежден, но не сильно. Люди, судя по всему, травм не получили. Чего не скажешь о животном.

Для лося столкновение с автомобилем стало смертельным. // Фото: freepik.com.