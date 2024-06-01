01 июня 2024, 14:14
На трассе в Карелии заметили горящий самосвал
На место происшествия прибыли пожарные
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео, на котором стоящий у обочины грузовик объят пламенем. Рядом находится пожарная машина, но самих спасателей не видно.
Подписчики группы упражняются в остроумии:
"Китайцы продолжают гореть"
"Сгорел на работе",
- пишут в комментариях к посту.
Над горящим автомобилем - густой дым. Движение по трассе не затруднено. // Видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии».