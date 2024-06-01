На трассе в Карелии заметили горящий самосвал

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео, на котором стоящий у обочины грузовик объят пламенем. Рядом находится пожарная машина, но самих спасателей не видно.

Подписчики группы упражняются в остроумии:

"Китайцы продолжают гореть"

"Сгорел на работе",

- пишут в комментариях к посту.

Над горящим автомобилем - густой дым. Движение по трассе не затруднено. // Видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии».