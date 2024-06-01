Гроза и крупный град в Петрозаводске затрудняют движение автомобилей

ГИБДД накануне непогоды предупреждало видителей и просило по возможности отказаться от поездок. В паблике «ДТП Петрозаводска» автовалдельцы публикуют фото и видео, как непросто им приходится в субботу, 1 июня.

В том числе, опубликовано фото автомобилей, которые якобы проваливаются в дыры в асфальте в самом центре города. Правда, паблик сделал пометку «возможно фейк».

Горожане, которые сегодня уезжали на дачи от автовокзала , рассказывают, что там был настоящий потоп. Автобусы буквально плыли по дорогам на выезде из столицы Карелии.

Очевидцы рассказывают, что была не только гроза, с небес падал курпный град. // Фото: «ДТП Петрозаводска».