01 июня 2024, 12:04
Происшествия

На границе с Финляндией задержали пятерых иностранцев

В Ленобласти задержали иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Финляндию

Группа иностранцев пыталась незаконно попасть в Финляндию через границу в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Пятеро иностранцев надеялись попасть в Финляндию в обход пропускных пунктов. Однако у самой границы их задержали российские пограничники.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору. // Фото: фрипик. 

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новости Карелии
Ленинградская область
граница с Финляндией
незаконные мигранты