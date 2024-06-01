На границе с Финляндией задержали пятерых иностранцев

Группа иностранцев пыталась незаконно попасть в Финляндию через границу в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Пятеро иностранцев надеялись попасть в Финляндию в обход пропускных пунктов. Однако у самой границы их задержали российские пограничники.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору. // Фото: фрипик.