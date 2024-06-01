01 июня 2024, 12:04
На границе с Финляндией задержали пятерых иностранцев
В Ленобласти задержали иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Финляндию
Группа иностранцев пыталась незаконно попасть в Финляндию через границу в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
Пятеро иностранцев надеялись попасть в Финляндию в обход пропускных пунктов. Однако у самой границы их задержали российские пограничники.
В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору. // Фото: фрипик.