Посетителей ТЦ в Петрозаводске напугал дым от горящей мусорки

Утром 1 июня посетители торгового центра «Лотос Плаза» почувствовали запах дыма и стали выходить на улицу. В МЧС Карелии рассказали, что задымился мусорный контейнер на улице. При этом никакой массовой эвакуации не было.

Недавно торгово-развлекательный комплекс «Лотос Плаза» посещал министр промышленности и торговли Карелии Денис Гурков. Его целью было оценить комплекс с точки зрения безопасности посетителей.

Министру показали внушительный арсенал технических средств: 4485 дымовых датчиков, 71 оптико-электронный линейный датчик и 268 камер.

Для обеспечения быстрой эвакуации и доступа к безопасным зонам имеется 55 выходов непосредственно на улицу, 46 выходов на эвакуационные лестничные клетки, а также 34 дополнительных выхода из помещений арендаторов. // Фото: телеканал Ника плюс.