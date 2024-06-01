Ребенка спасли из холодной воды на озере в Карелии

В паблике «Подслушано в Сортавала» сообщили, что вечером 30 мая на насыпи у моста начал тонуть ребенок. Не раздумывая, его спасла девушка, которую зовут Зарина Назирова.

В комментариях к посту Зарина Назирова сообщила, что ребенок разделся и выкинул одежду в воду. Зарине показалось, что малыш особенный. Там, где он заходил в воду, мелко, а дальше глубина.

Девушка вытащила ребенка из холодной воды. Он не знал, где его родители и где он живет. Вызвали скорую помощь.

Подписчики группы благодарят девушка за спасение ребенка. // Фото: паблик "Подслушано в Сортавала".