Легковой автомобиль опрокинулся на крышу, пострадал один человек

Вечером в пятницу на автодороге Петрозаводск-Суоярви легковой автомобиль опрокинулся на крышу.

На месте ДТП работали пожарные и «скорая». ДТП произошло на 57 км автодороги 86 К-10. Легковой автомобиль съехал с дороги в кювет.

В результате ДТП травмы получил один человек. Об этом сообщили в паблике «ОПС по Пряжинскому району». Спасатели отключили аккумуляторную батарею. Других подробностей пока нет.