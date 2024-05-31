Пожарные показали выжженное поле травы вблизи жилых домов

Крупный пожар вспыхнул в последний майский день в поселке Летнереченский. В населенном пункте горела сухая трава.

Площадь пожара составила примерно 6000 квадратных метров, огонь полыхал на расстоянии менее 500 метров от жилых домов.

Горящую траву тушили семь человек личного состава Летнереченской пожарной части, пять человек пожарно-химической станции и четыре местных жителя, сообщили в паблике «ОПС по Беломорскому району».

Траву потушили, никто не пострадал, причину возгорания предстоит установить. // фото из VK-паблика «ОПС по Беломорскому району»