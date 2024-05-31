Мусор из Медвежьегорска из-за пожара будут вывозить в другие районы

Свалка в Медвежьегорске горит третий день. К утру 31 мая пожарным удалось ликвидировать открытые очаги возгорания. Однако внутри мусор продолжает тлеть. 30 мая власти района ввели режим повышенной готовности.

В связи с пожаром прием твердых бытовых отходов ограничен, сообщили районные власти. Чиновники сообщили, что регоператору КЭО направлено уведомление с просьбой организовать вывоз мусора в другие районы.

В городе могут возникнуть задержки с вывозом ТКО с контейнерных площадок. Как только полигон потушат, мусор будут вновь возить на свалку. // фото VK-паблик администрации Медвежьегорского района