Мусорный полигон третий день полыхает в Карелии

В Медвежьегорске полыхает мусорный полигон. Об этом рассказала врио главы администрации Медвежьегорского района Людмила Журавлева.

По словам чиновницы, огонь вспыхнул на полигоне 29 мая. В районе был введен режим повышенной готовности.

К утру 31 мая пожарным удалось ликвидировать открытые очаги возгорания. Однако внутри мусор продолжает тлеть.

Сейчас идет активный пролив возможных мест возгорания. Бульдозеры окапывают территорию полигона, чтобы не допустить распространения огня. // Фото со страницы Людмилы Журавлевой, vk.com