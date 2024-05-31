31 мая 2024, 09:06
Мусорный полигон третий день полыхает в Карелии
В Медвежьегорске тушат пожар на мусорном полигоне
В Медвежьегорске полыхает мусорный полигон. Об этом рассказала врио главы администрации Медвежьегорского района Людмила Журавлева.
По словам чиновницы, огонь вспыхнул на полигоне 29 мая. В районе был введен режим повышенной готовности.
К утру 31 мая пожарным удалось ликвидировать открытые очаги возгорания. Однако внутри мусор продолжает тлеть.
Сейчас идет активный пролив возможных мест возгорания. Бульдозеры окапывают территорию полигона, чтобы не допустить распространения огня. // Фото со страницы Людмилы Журавлевой, vk.com