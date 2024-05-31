Сильный пожар вспыхнул ранним утром в Карелии

Сегодня ранним утром в 4 часа 21 минуту на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступило сообщение о том, что в деревне Ууксу на улице Энтузиастов горит одноэтажное деревянное неэксплуатируемое строение. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда на место происшествия прибыли пожарные из города Питкяранта, то внутри строения огонь чувствовал себя полноправным хозяином. Шестерым пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы обуздать огненную стихию.

В ходе тушения пожара специалистам пришлось осуществлять подвоз воды от пожарного водоема, расположенного за 500 метров от места ЧП.

В результате инцидента в пустующем строении огнем были повреждены внутренние стены и пол на общей площади 60 квадратных метров.

По какой причине под утро загорелась заброшка, сейчас устанавливают специалисты. Среди приоритетных версий умышленный поджог. // Фото: freepik.com / Ripato