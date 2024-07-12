Тело утонувшего на Шотозере петербуржца нашли

Нашли тело утонувшего на озере Шотозеро 9 июля мужчины. Об этом сообщили в паблике отряда «Длинный берег».

Найден, погиб. Соболезнования родным и близким. Всем огромное спасибо, кто помогал в поисках,

- написали волонтеры.

Напомним, 48-летний житель Санкт-Петербурга отправился рыбачить вместе с другом. Оба они выпали из лодки, спасти удалось только одного. Тело второго мужчины несколько дней искали, в том числе водолазы. // фото: unsplash.com