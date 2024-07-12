12 июля 2024, 07:02
Тело утонувшего на Шотозере петербуржца нашли
Поисковики выразили соболезнования родным погибшего рыбака
Нашли тело утонувшего на озере Шотозеро 9 июля мужчины. Об этом сообщили в паблике отряда «Длинный берег».
Найден, погиб. Соболезнования родным и близким. Всем огромное спасибо, кто помогал в поисках,
- написали волонтеры.
Напомним, 48-летний житель Санкт-Петербурга отправился рыбачить вместе с другом. Оба они выпали из лодки, спасти удалось только одного. Тело второго мужчины несколько дней искали, в том числе водолазы. // фото: unsplash.com