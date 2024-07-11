Молодой петрозаводчанин был обманут аферистами по телефону

В полицию Петрозаводска обратился 35-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему позвонили неизвестные, которые убедили мужчину, что злодеи пытаются оформить на его имя кредит на 700 тысяч рублей. Чтобы не допустить этого, горожанину предложили самому оформить кредитные обязательства на ту же сумму, что он и сделал. Деньги петрозаводчанин перевел аферистам.

В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes