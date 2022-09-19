Тело ребенка нашли на территории детсада в российском городе

В Тобольске на территории детсада нашли тело двухлетней девочки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным издания, труп воспитанницы был обнаружен в игровом домике во время утренней прогулки. Телесных повреждений на теле не выявили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Точную причину смерти воспитанницы предстоить выяснить судмедэкспертам. Следователи допрашивают родителей погибшей дошкольницы и сотрудников детского сада. Фото: unsplash.com