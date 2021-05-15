Тело ребенка достали из пожарного водоема в Ленобласти

В ночь на 15 мая в поселке Сусанино Ленинградской области из пожарного водоема спасатели подняли тело 12-летней девочки, сообщает 47news. Поиски ребенка велись в течение продолжительного времени.

Следов насилия на теле девочки, по предварительным данным, не зафиксировано. По информации издания, родственники погибшей рассказали полиции, что ребенок ушел гулять днем и не вернулся.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели девочки по статье о причинении смерти по неосторожности. Фото: «Аварийно-спасательная служба ЛО»