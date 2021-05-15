Менее девяти тысяч зараженных коронавирусом выявлены 14 мая в России

За последние сутки в России выявлены 8790 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 364 человека, выздоровели - 9866. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 3073 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 749, в Ленинградской области - 87, в Архангельской области - 59, в Вологодской области - 43, в Мурманской области - 39.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован 4 931 691 раз. Скончались 115 480 человек.

Напомним, в Карелии 14 мая болезнь выявлена у 51 человека. Фото labuda.blog