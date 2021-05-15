Синоптики пообещали россиянам аномальную жару

Со следующей недели в регионах европейской части России начнет устанавливаться летняя погода. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведущих метеорологов.

В Москве прогнозируют до плюс 29, а в Санкт-Петербурге в мае уже побит температурный рекорд - 13 мая воздух прогрелся до 27,5 градуса. В Северной столице было теплее, чем в Москве, и даже чем в субтропическом Сочи.

Летние температуры в европейской части страны прогнозируются на уровне выше климатической нормы. При этом отклонение может составить около трех градусов.

Вместе с тем, несмотря на ускорение темпов глобального потепления, говорить о росте температур в каждый последующий сезон не приходится. Рекорды лета 2010 года еще не удалось побить ни одному последующему сезону, отмечают синоптики. Фото oka.fm