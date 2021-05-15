Отмечен рост цен на бензин в России

С начала года цены на бензин для потребителей выросли на 3,6%, дизельное топливо подорожало на 1,9%. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

По информации на 11 мая, стоимость литра бензина в стране, в среднем, составляла 47,69 рубля. Литр дизеля, в среднем, стоил 49,55 рубля. Производство бензина на минувшей неделе выросло на 3,2%.

При этом общий уровень инфляции в стране с начала года составил, по данным Росстата, 3%. Фото 110km.ru