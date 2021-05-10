Тело пропавшего в январе мальчика обнаружено в лесу в Петрозаводске

Прохожие наткнулись на тело пропавшего в январе в Петрозаводске подростка. Об этом «Петрозаводск говорит» рассказала тетя 14-летнего Игната Череповецкого Радмила. Тело ребенка нашли в лесу в районе Университетской улицы, за бассейном «Онего».

Напомним, Игнат ушел из дома в Петрозаводске 28 января, начались его поиски. Предполагалось, что несовершеннолетний мог играть на гармони в торговых центрах. 18 февраля следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело об убийстве. 9 мая полиция сообщила родным, чтобы было найдено тело ребенка. На 11 мая назначена экспертиза, после чего должна будет проясниться дата похорон.

В настоящее время родные пытаются собрать средства на похороны Игната. Мальчик рос в многодетной семье.

«Матери не на что даже похоронить ребенка, помогите»,

- обратилась за помощью тетя Игната. Тех, кто может помочь с похоронами мальчика, Радмила попросила звонить по телефону: 8953-546-03-10. (фото предоставлено родными ребенка, foma.ru)