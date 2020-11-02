Тело мужчины нашли в подвале дома в Карелии

Вчера около часа дня спасателям по телефону «01» поступило сообщение о пожаре в поселке Ладва Прионежского района. Люди увидели дымок, который шел из частного дома.

Прибывшие к месту вызова пожарные в частном деревянном жилом доме огня не обнаружили, а в задымленном подвальном помещении нашли тело мужчины без признаков жизни. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщил осведомленный источник.

Обстоятельства возгорания и гибели человека сейчас устанавливаются. Фото 32cars.ru