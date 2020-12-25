25 декабря 2020, 16:54
Тело 89-летней женщины обнаружено при тушении пожара в Кончезере
В старинном карельском селе горел многоквартирный дом
В селе Кончезеро, Кондопожского района, при тушении пожара в комнате обнаружено тело 89-летней хозяйки, сообщает Следком Карелии.
По данному факту проводится доследственная проверка.
24 декабря 2020 года в квартире многоквартирного дома в селе Кончезеро Кондопожского района произошел пожар. Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются.
Фото из паблика СУ СК РФ по Республике Карелии