25 декабря 2020, 16:54
Происшествия

Тело 89-летней женщины обнаружено при тушении пожара в Кончезере

В старинном карельском селе горел многоквартирный дом

В селе Кончезеро, Кондопожского района, при тушении пожара в комнате обнаружено тело 89-летней хозяйки, сообщает Следком Карелии.

По данному факту проводится доследственная проверка.

24 декабря 2020 года в квартире многоквартирного дома в селе Кончезеро Кондопожского района произошел пожар. Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются.

Фото из паблика СУ СК РФ по Республике Карелии

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