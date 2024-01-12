Телевидение не будет работать в Петрозаводске и районах Карелии

На неделе с 15 по 21 января в Карелии ожидаются временные отключения телевидения и радио. Об этом сообщили в РТПЦ.

По данным радиотелевизионного передающего центра, в Петрозаводске 15 января с 8 до 17 часов не будут работать основные ТВ-каналы, а также «Радио России» и «Маяк». Помимо этого в разные дни недели перебои в вещании ожидаются в Сортавале, а также в поселках Муезерский, Сосновец, Надвоицы, Найстенъярви, Пиндуши. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами. // Фото: unsplash.com / Tim Mossholder