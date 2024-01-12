Население Карелии продолжает сокращаться

В республике продолжает наблюдаться убыль населения. Это следует из данных, опубликованных Карелиястатом в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении РК.

Так, за январь-октябрь 2023 года в Карелии родились 3552 ребенка. Годом ранее в этот же период появились на свет 3679 малышей. За первые 10 месяцев 2023 года умерли 7190 человек, а годом ранее - 8168. Таким образом, снизились и рождаемость, и смертность. Естественная убыль населения составила в январе-октябре 2023 года 3638 человек.

Миграция не смогла существенно исправить ситуацию. За указанный период в Карелию переехали на ПМЖ 13 146 человек. Навсегда покинули республику 12 784 человека. // Фото: «Петрозаводск говорит»