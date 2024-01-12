Средняя зарплата в Карелии снова выросла

Средняя зарплата в республике вновь выросла. Это следует из данных, опубликованных Карелиястатом в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении РК.

Так, согласно статистике, в октябре 2022 года средняя зарплата в Карелии составляла 64 768 рублей. За год она выросла на 14,4%.

При этом реальные доходы населения, рассчитанные с учетом индекса потребительских цен, по сравнению с октябрем 2022 года выросли на 5,9%. // Фото «Петрозаводск говорит»